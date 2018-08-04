Сенаторы США хотят получить от госсекретаря отчет о "военных преступлениях РФ в Сирии"

“Госсекретарь должен представить соответствующим сенатским комитетам отчет об утверждениях о военных преступлениях и преступлениях против человечности, приписываемых властям Российской Федерации или военизированным отрядам, действующим в Сирии”, — говорится в тексте документа. Законопроект предполагает, что глава Госдепартамента должен подготовить отчет не позднее чем через 180 дней после того, как объявит о прекращении насилия в Сирии.

Документ также предполагает, что не позднее чем через 90 дней после вступления в силу этого законопроекта директор Нацразведки США вместе с госсекретарем и главой Пентагона представят доклад “об активности РФ в Сирии”. Они должны отчитаться о том, насколько Россия может обеспечить отвод иранских войск с территории Сирии, а также обозначить перечень действий, которые бы РФ могла предпринять, чтобы поспособствовать этому.

Как сообщал УНН, Reuters сообщило о тайном предложении Генштаба России США в отношении Сирии.