Сенаторы США хотят получить от госсекретаря отчет о "военных преступлениях РФ в Сирии"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Американские сенаторы хотят получить отчет от госсекретаря США по “военным преступлениям и преступлениям против человечности”, которые российская армия и правительственные силы могли совершить в Сирии. Соответствующие положения содержатся в тексте законопроекта о резком ужесточении американских санкций в отношении России, который был предоставлен СМИ в пятницу источником в аппарате Конгресса, сообщает УНН.
“Госсекретарь должен представить соответствующим сенатским комитетам отчет об утверждениях о военных преступлениях и преступлениях против человечности, приписываемых властям Российской Федерации или военизированным отрядам, действующим в Сирии”, — говорится в тексте документа. Законопроект предполагает, что глава Госдепартамента должен подготовить отчет не позднее чем через 180 дней после того, как объявит о прекращении насилия в Сирии.
Документ также предполагает, что не позднее чем через 90 дней после вступления в силу этого законопроекта директор Нацразведки США вместе с госсекретарем и главой Пентагона представят доклад “об активности РФ в Сирии”. Они должны отчитаться о том, насколько Россия может обеспечить отвод иранских войск с территории Сирии, а также обозначить перечень действий, которые бы РФ могла предпринять, чтобы поспособствовать этому.
Как сообщал УНН, Reuters сообщило о тайном предложении Генштаба России США в отношении Сирии.