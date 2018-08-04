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Сенаторы США хотят получить от госсекретаря отчет о "военных преступлениях РФ в Сирии"

Киев  •  УНН

 • 11345 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Американские сенаторы хотят получить отчет от госсекретаря США по “военным преступлениям и преступлениям против человечности”, которые российская армия и правительственные силы могли совершить в Сирии. Соответствующие положения содержатся в тексте законопроекта о резком ужесточении американских санкций в отношении России, который был предоставлен СМИ в пятницу источником в аппарате Конгресса, сообщает УНН.

“Госсекретарь должен представить соответствующим сенатским комитетам отчет об утверждениях о военных преступлениях и преступлениях против человечности, приписываемых властям Российской Федерации или военизированным отрядам, действующим в Сирии”, — говорится в тексте документа. Законопроект предполагает, что глава Госдепартамента должен подготовить отчет не позднее чем через 180 дней после того, как объявит о прекращении насилия в Сирии.

Документ также предполагает, что не позднее чем через 90 дней после вступления в силу этого законопроекта директор Нацразведки США вместе с госсекретарем и главой Пентагона представят доклад “об активности РФ в Сирии”. Они должны отчитаться о том, насколько Россия может обеспечить отвод иранских войск с территории Сирии, а также обозначить перечень действий, которые бы РФ могла предпринять, чтобы поспособствовать этому.

Как сообщал УНН, Reuters сообщило о тайном предложении Генштаба России США в отношении Сирии.

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