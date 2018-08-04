Сенатори США хочуть отримати від держсекретаря звіт про "військові злочини РФ в Сирії"

“Держсекретар повинен представити відповідним сенатським комітетам звіт про твердження щодо військових злочинів і злочинів проти людяності, приписуваних владі Російської Федерації або воєнізованим загонам, що діють в Сирії”, — йдеться в тексті документу. Законопроект передбачає, що глава Держдепартаменту повинен підготувати звіт не пізніше ніж через 180 днів після того, як оголосить про припинення насильства в Сирії.

Документ також передбачає, що не пізніше ніж через 90 днів після вступу в силу цього законопроекту директор Нацрозвідки США разом з держсекретарем і главою Пентагону представлять доповідь “про активність РФ в Сирії”. Вони повинні відзвітувати про те, наскільки Росія може забезпечити відведення іранських військ з території Сирії, а також позначити перелік дій, які б РФ могла зробити, щоб посприяти цьому.

Як повідомляв УНН, Reuters повідомило про таємну пропозицію Генштабу Росії США щодо Сирії.