Сенатор Грэм рассказал, при каких условиях может закончиться война

Сенатор Линдси Грэм заявил, что война закончится, когда на президента рф владимира путина будет осуществлено экономическое давление. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает УНН.

"Эта война закончится, когда будет давление на путина экономически", - сказал Грэм.

Он рассказал, что Зеленский во время встречи с делегацией Конгресса США во главе с сенатором говорил о санкциях, которые не выполняются, о банковской системе и чипах.

"Многие из этих чипов используется в ракетах, поэтому он ожидает усиления санкций против поставок чипов и банков", - добавил Грэм.

Напомним

Глава ГУР МО Кирилл Буданов считает, что россия финансирует войну собственными средствами, что приводит к значительным финансовым потерям. По прогнозам, уже летом 2025 года эти потери начнут серьезно влиять на экономику страны.