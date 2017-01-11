Сенатор Б.Кардин США должны адекватно и решительно реагировать на вмешательство РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Группа американских сенаторов, среди которых демократ Бен Кардин, республиканец Джон Маккейн и демократ Роберт Менендес, внесли на рассмотрение сената законопроект о введении дополнительных санкций в отношении России. Об этом сообщил на официальной странице в Fаcebook сенатор Б.Кардин, передает УНН.
"Что происходит сейчас: я представляю совместный законопроект о введении дополнительных санкций в отношении РФ", - отметил он.
Кардин подчеркнул, что все американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США.
"Это нападение на нашу демократию. Это покушение на наш суверенитет. Мы должны адекватно и решительно реагировать. Речь идет о защите нашей страны ", - добавил он.