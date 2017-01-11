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Сенатор Б.Кардин США должны адекватно и решительно реагировать на вмешательство РФ

Сенатор Б.Кардин США должны адекватно и решительно реагировать на вмешательство РФ

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 января. УНН. Группа американских сенаторов, среди которых демократ Бен Кардин, республиканец Джон Маккейн и демократ Роберт Менендес, внесли на рассмотрение сената законопроект о введении дополнительных санкций в отношении России. Об этом сообщил на официальной странице в Fаcebook сенатор Б.Кардин, передает УНН.

"Что происходит сейчас: я представляю совместный законопроект о введении дополнительных санкций в отношении РФ", - отметил он.

Кардин подчеркнул, что все американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США.

"Это нападение на нашу демократию. Это покушение на наш суверенитет. Мы должны адекватно и решительно реагировать. Речь идет о защите нашей страны ", - добавил он.

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