Сенатор Б.Кардін: США повинні адекватно і рішуче реагувати на втручання РФ

“Що відбувається зараз: я представляю спільний законопроект про введення додаткових санкцій стосовно РФ”, — зазначив він.

Кардін підкреслив, що всі американські спецслужби дійшли висновку, що Росія цілеспрямовано втручалася в президентські вибори в США.

“Це напад на нашу демократію. Це замах на наш суверенітет. Ми повинні адекватно і рішуче реагувати. Йдеться про захист нашої країни”, — додав він.