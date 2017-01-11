Сенатор Б.Кардін: США повинні адекватно і рішуче реагувати на втручання РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Група американських сенаторів, серед яких демократ Бен Кардін, республіканець Джон Маккейн і демократ Роберт Менендес, внесли на розгляд сенату законопроект про введення додаткових санкцій щодо Росії. Про повідомив на офіційній сторінці у Fаcebook сенатор Б.Кардін, передає УНН.
“Що відбувається зараз: я представляю спільний законопроект про введення додаткових санкцій стосовно РФ”, — зазначив він.
Кардін підкреслив, що всі американські спецслужби дійшли висновку, що Росія цілеспрямовано втручалася в президентські вибори в США.
“Це напад на нашу демократію. Це замах на наш суверенітет. Ми повинні адекватно і рішуче реагувати. Йдеться про захист нашої країни”, — додав він.