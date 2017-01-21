Сенат США утвердил генерала Д.Меттиса в качестве главы Пентагона
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Сенат США утвердил генерала Корпуса морской пехоты в отставке Джеймса Мэттиса в качестве главы Пентагона. Об этом сообщает The Washington Post, передает УНН.
Это назначение стало первым после вступления Д.Трампа в должность.
По информации издания, голосование еще не завершилось, но уже 70 членов Сената из 100 проголосовали за предложенного президентом США Дональдом Трампом кандидата.
По американскому законодательству возглавлять Пентагон может только тот человек, который не состоял на службе в течение семи лет до назначения. Однако Д.Меттис оставил службу в 2013 году. Для того, чтобы он стал министром обороны, требовалось одобрение Конгресса.