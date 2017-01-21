Сенат США затвердив генерала Д.Меттіса в якості голови Пентагону
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Сенат США затвердив генерала Корпусу морської піхоти у відставці Джеймса Меттіса в якості голови Пентагону. Про це повідомляє The Washington Post, передає УНН.
Це призначення стало першим після вступу Д.Трампа в посаду.
За інформацією видання, голосування ще не завершилося, але вже 70 членів Сенату із 100 проголосували за запропонованого президентом США Дональдом Трампом кандидата.
За американським законодавством очолювати Пентагон може тільки та людина, яка не перебувала на службі протягом семи років до призначення. Однак Д.Меттіс залишив службу у 2013 році. Для того, щоб він став міністром оборони, було потрібне схвалення Конгресу.