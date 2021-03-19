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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 40536 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 58613 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Сенат США утвердил директора ЦРУ

Сенат США утвердил директора ЦРУ

Киев  •  УНН

 • 18402 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Сенат США утвердил кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Сенат США голосованием поддержал кандидатуру Бернса, и теперь президент Джо Байден имеет свою полноценную команду высших служащих национальной безопасности.

В январе Байден назначил Бернса директором ЦРУ, обратившись к многолетнему дипломату, который был заместителем государственного секретаря в администрации Обамы и занимал должности иностранных служб более трех десятилетий. Он станет первым директором в истории ЦРУ, жизненный опыт которого исходит от Государственного департамента.

Напомним

Быстрое подтверждение на сенатовом уровне сначала было заблокировано Крузом, который остановил назначение кандидатуры Бернса, пытаясь давить на администрацию Байдена по поводу российско-германского газопровода “Северный поток-2”. Республиканцы, в том числе Круз, призвали администрацию ввести санкции, чтобы остановить завершение трубопровода между Россией и Германией.

18 марта Круз приветствовал заявление государственного секретаря Энтони Блинкена и разблокировал быстрое назначение Бернса и Брайана Маккеона — кандидата на должность заместителя министра менеджмента и бюджета США.

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