Сенат США затвердив директора ЦРУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Сенат США затвердив кандидатуру Вільяма Бернса на пост директора ЦРУ. Про це пише УНН з посиланням на CNN.
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Сенат США голосуванням підтримав кандидатуру Бернса, і тепер президент Джо Байден має свою повну команду найвищих службовців національної безпеки.
У січні Байден призначив Бернса директором ЦРУ, звернувшись до багаторічного дипломата, який був заступником державного секретаря в адміністрації Обами і займав посади іноземних служб більше трьох десятиліть. Він стане першим директором в історії ЦРУ, життєвий досвід якого походить від Державного департаменту.
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Швидке підтвердження на сенатовому рівні спочатку було заблоковано Крузом, який зупинив кандидатуру Бернса, намагаючись тиснути на адміністрацію Байдена щодо російсько-німецького газопроводу “Північний потік-2”. Республіканці, в тому числі Круз, закликали адміністрацію ввести санкції, щоб зупинити завершення трубопроводу між Росією та Німеччиною.
18 березня Круз привітав заяву державного секретаря Ентоні Блінкена і розблокував швидке призначення Бернса та Браяна Маккеона — кандидата на посаду заступника міністра менеджменту та бюджету США.