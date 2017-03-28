Сенат США одобрил заявку Черногории на вступление в НАТО

Вчера, 27 марта, 97 сенаторов проголосовали за завершение дебатов и разрешение на голосование в конце этой недели о ратификации членства Черногории в НАТО.

Отмечают, что только два голоса "против" высказали сенаторы-республиканцы Рэнд Пол и Майк Ли.

Окончательное голосование будет происходить в верхней палате Конгресса США. Как только это произойдет, Испания останется единственной страной в альянсе с 28-ми членов, должен одобрить просьбу Черногории относительно официального членства в альянсе.

Как сообщал УНН, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обратился к лидерам Сената США с призывом одобрить предложение о вступлении Черногории в НАТО.