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Сенат США одобрил заявку Черногории на вступление в НАТО

Сенат США одобрил заявку Черногории на вступление в НАТО

Киев • УНН

 • 9698 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Сенат США проголосовал подавляющим большинством голосов за то, что принять заявку Черногории на вступление страны в НАТО, открыв таким образом балканской стране дорогу в военный альянс, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Вчера, 27 марта, 97 сенаторов проголосовали за завершение дебатов и разрешение на голосование в конце этой недели о ратификации членства Черногории в НАТО.

Отмечают, что только два голоса "против" высказали сенаторы-республиканцы Рэнд Пол и Майк Ли.

Окончательное голосование будет происходить в верхней палате Конгресса США. Как только это произойдет, Испания останется единственной страной в альянсе с 28-ми членов, должен одобрить просьбу Черногории относительно официального членства в альянсе.

Как сообщал УНН, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обратился к лидерам Сената США с призывом одобрить предложение о вступлении Черногории в НАТО.

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