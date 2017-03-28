Сенат США схвалив заявку Чорногорії на вступ в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Сенат США проголосував переважною більшістю голосів за те, що схвалити заявку Чорногорії на вступ країни в НАТО, відкривши таким чином балканській країні дорогу до військового альянсу, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Вчора, 27 березня, 97 сенаторів проголосували за завершення дебатів і дозвіл на голосування наприкінці цього тижня про ратифікацію членства Чорногорії в НАТО.
Зазначають, що лише два голоси “проти” висловили сенатори-республіканці Ренд Пол і Майк Лі.
Остаточне голосування відбуватиметься у верхній палаті Конгресу США. Як тільки це відбудеться, Іспанія залишиться єдиною країною в альянсі з 28-ми членів, що має схвалити прохання Чорногорії щодо офіційного членства в альянсі.
Як повідомляв УНН, державний секретар США Рекс Тіллерсон звернувся до лідерів Сенату США із закликом схвалити пропозицію про вступ Чорногорії до НАТО.