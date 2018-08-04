Сенат США планирует создать координационный центр по борьбе с гибридными угрозами с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Новый законопроект Сената США предусматривает создание координационного центра для борьбы с гибридными угрозами со стороны России, а также специального фонда, средства из которого пойдут на финансирование противодействия российскому влиянию. Положение о формировании этих структур содержится в тексте законопроекта о резком ужесточении американских санкций в отношении России, сообщает УНН со ссылкой на материалы Конгресса США.
“Национальный координационный центр по выработке ответа на гибридные угрозы, который должен сконцентрироваться преимущественно на угрозах со стороны властей Российской Федерации, должен быть возглавлен высокопоставленными должностными лицами США”, — говорится в тексте законопроекта. Согласно документу, центр будет заниматься координацией аналитической работы и реализации политики на территории США, связанной с “борьбой с дезинформацией и пропагандой”, а также “киберугрозами и другими нетрадиционными угрозами, включая (вмешательство в работу) инфраструктуры, государственных учреждений, политических организаций”.
В тексте законопроекта также говорится о создании фонда, направленного на борьбу с “российским влиянием”, на который планируется выделить 250 млн долларов на 2020 и 2021 годы. Из текста документа следует, что средствами фонда будут пользоваться “страны Европы и Евразии, которые Госдепартамент определил как уязвимых российскому влиянию”. Отмечается, что часть из этих средств будет выделена Украине, Грузии и Молдове.
Как сообщал УНН, новый законопроект Сената США предусматривает санкции против энергетического сектора РФ.