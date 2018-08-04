Сенат США планирует создать координационный центр по борьбе с гибридными угрозами с РФ

“Национальный координационный центр по выработке ответа на гибридные угрозы, который должен сконцентрироваться преимущественно на угрозах со стороны властей Российской Федерации, должен быть возглавлен высокопоставленными должностными лицами США”, — говорится в тексте законопроекта. Согласно документу, центр будет заниматься координацией аналитической работы и реализации политики на территории США, связанной с “борьбой с дезинформацией и пропагандой”, а также “киберугрозами и другими нетрадиционными угрозами, включая (вмешательство в работу) инфраструктуры, государственных учреждений, политических организаций”.

В тексте законопроекта также говорится о создании фонда, направленного на борьбу с “российским влиянием”, на который планируется выделить 250 млн долларов на 2020 и 2021 годы. Из текста документа следует, что средствами фонда будут пользоваться “страны Европы и Евразии, которые Госдепартамент определил как уязвимых российскому влиянию”. Отмечается, что часть из этих средств будет выделена Украине, Грузии и Молдове.

Как сообщал УНН, новый законопроект Сената США предусматривает санкции против энергетического сектора РФ.