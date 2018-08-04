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Сенат США планує створити координаційний центр по боротьбі з гібридними загрозами з РФ

Сенат США планує створити координаційний центр по боротьбі з гібридними загрозами з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Новий законопроект Сенату США передбачає створення координаційного центру для боротьби з гібридними загрозами з боку Росії, а також спеціального фонду, кошти з якого підуть на фінансування протидії російському впливу. Положення про формування цих структур міститься в тексті законопроекту про різке посилення американських санкцій щодо Росії, повідомляє УНН з посиланням на матеріали Конгресу США.

“Національний координаційний центр з вироблення відповіді на гібридні загрози, який повинен сконцентруватися переважно на погрози з боку влади Російської Федерації, повинен бути очолений високопосадовцями США”, — йдеться в тексті законопроекту. Згідно з документом, центр буде займатися координацією аналітичної роботи та реалізації політики на території США, пов’язаної з “боротьбою з дезінформацією і пропагандою”, а також “кіберзагрозами і іншими нетрадиційними загрозами, включаючи (втручання в роботу) інфраструктури, державних установ, політичних організацій”.

У тексті законопроекту також йдеться про створення фонду, спрямованого на боротьбу з “російським впливом”, на який планується виділити 250 млн доларів на 2020 і 2021 роки. З тексту документа випливає, що коштами фонду будуть користуватися “країни Європи і Євразії, які Держдепартамент визначив як вразливих російському впливу”. Відзначається, що частина з цих коштів буде виділена Україні, Грузії і Молдові.

Як повідомляв УНН, новий законопроект Сенату США передбачає санкції проти енергетичного сектора РФ.

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