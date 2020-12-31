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Сенат США не поддержал призыв Трампа увеличить выплаты американцам до 2 тыс. долларов

Киев • УНН

 • 11997 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В среду лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл отказался поддержать идею президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об увеличении прямых индивидуальных выплат американцам с 600 до 2 тыс. долларов в связи с финансовыми потерями от пандемии коронавируса, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Сенат США не поддержал призыв Трампа увеличить выплаты американцам до 2 тыс. долларов

Так, Макконнелл заблокировал попытку демократов проголосовать за этот вопрос, заявив, что Конгресс США уже предоставил достаточную финансовую помощь.

Лидер республиканцев поступил так, несмотря на политическое давление президента Трампа, а также некоторых сенаторов-республиканцев. Макконнелл сказал, что при увеличении прямых выплат деньги просто уйдут многим американским домохозяйствам, которые сейчас не имеют такой потребности.

Как отмечает Associated Press, Макконнелл заявил, что “если конкретным нуждающимся домохозяйствам по-прежнему нужна дополнительная помощь”, Сенат рассмотрит “разумную адресную помощь”.

Последние два дня лидер демократов в Сенате Чак Шумер пытался провести голосование по законопроекту, одобренному Палатой представителей, а также иметь квалификацию Трампа увеличить выплаты до 2-х тысяч долларов.

Законодатели-демократы подвергли позицию Макконнелла и других республиканцев жесткой критике.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила: “Кажется, что республиканцы в Сенате безмерно терпимы к горю других людей”.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что первые выплаты в размере 600 долларов каждому американцу начнут поступать уже в среду.

Напомним, Палата представителей Конгресса США в понедельник проголосовала за инициативу об увеличении прямых выплат гражданам страны в рамках мер стимулирования национальной экономики с 600 до 2 тыс долларов. Выплаты в размере 600 были предусмотрены подписанным в воскресенье Трампом проектом бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября) общим объемом до 2,3 трлн долларов, который включает пакет мер стимулирования экономики в связи с пандемией на сумму почти 900 млрд долларов. Однако американский лидер настаивал на том, чтобы Конгресс уже после подписания им документа отдельно рассмотрел вопрос об увеличении прямых выплат гражданам до 2 тыс долларов.

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