Сенат США не підтримав заклик Трампа збільшити виплати американцям до 2 тис. доларів

Так, Макконнелл заблокував спробу демократів проголосувати за це питання, заявивши, що Конгрес США вже надав достатню фінансову допомогу.

Лідер республіканців поступив так, не дивлячись на політичний тиск президента Трампа, а також деяких сенаторів-республіканців. Макконнелл сказав, що при збільшенні прямих виплат гроші просто підуть багатьом американським домогосподарствам, які зараз не мають такої потреби.

Як зазначає Associated Press, Макконнелл заявив, що “якщо конкретним нужденним домогосподарствам як і раніше потрібна додаткова допомога”, Сенат розгляне “розумну адресну допомогу”.

Останні два дні лідер демократів у Сенаті Чак Шумер намагався провести голосування по законопроекту, схваленого Палатою представників, а також мати кваліфікацію Трампа збільшити виплати до 2-х тисяч доларів.

Законодавці-демократи піддали позицію Макконнелла і інших республіканців жорсткій критиці.

Спікер палати представників Ненсі Пелосі заявила: “Здається, що республіканці в Сенаті безмірно терпимі до горя інших людей”.

Раніше міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що перші виплати в розмірі 600 доларів кожному американцеві почнуть надходити вже в середу.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США в понеділок проголосувала за ініціативу про збільшення прямих виплат громадянам країни в рамках заходів стимулювання національної економіки з 600 до 2 тис доларів. Виплати в розмірі 600 були передбачені підписаним у неділю Трампом проектом бюджету на 2021 фінансовий рік (почався 1 жовтня) загальним обсягом до 2,3 трлн доларів, який включає пакет заходів стимулювання економіки в зв’язку з пандемією на суму майже 900 млрд доларів. Проте американський лідер наполягав на тому, щоб Конгрес вже після підписання ним документа окремо розглянув питання про збільшення прямих виплат громадянам до 2 тис доларів.