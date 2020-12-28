Трамп підписав пакет заходів стимулювання економіки і проект бюджету на 2021 фінансовий рік

“Президент Дональд Трамп підписав H.R. 133, законопроект про виділення бюджетних коштів на фінансовий рік, що закінчується 30 вересня 2021 року, який передбачає виділення екстреної допомоги та коштів на боротьбу з коронавірусом”, — повідомив він.

Трамп, підписавши законопроект в його нинішньому вигляді, по суті погодився з тим, щоб прямі виплати громадянам країни в рамках пакету заходів стимулювання національної економіки становили лише 600 доларів, проти чого він раніше виступав.

Тим не менш, він дав зрозуміти, що буде вже після підписання бюджету домагатися того, щоб вони були збільшені до 2 тис. доларів, а з бюджету була б виключена частина витрат, які він вважає невиправданими. “Я підпишу бюджет і пакет з коронавірусом, направивши при цьому Конгресу рішучу заяву про те, що марнотратні статті витрат повинні бути прибрані”, — йдеться в повідомленні Трампа, поширеному прес-службою Білого дому.

“У понеділок Палата представників проголосує з питання про те, щоб збільшити платежі громадянам з 600 до 2 тис. доларів”, — зазначив також президент.

Крім того, за його словами, “Конгрес пообіцяв”, що дію розділу 230 закону про етику в сфері комунікацій від 1996 року, який захищає технологічні компанії від судових позовів за розміщення, видалення або інше модерування користувацького контенту, буде або завершено, або розділ буде істотно реформований. Раніше Трамп неодноразово висловлювався проти існування такого положення в законі.

Раніше обраний президент США Джо Байден закликав Трампа підписати закон щодо економічних стимулів, ухвалений раніше Конгресом і підтриманий як демократами, так і республіканцями.

Як повідомлялося, пакет заходів зі стимулювання економіки обсягом близько 900 мільярдів доларів США передбачає, зокрема, виплату підвищеної допомоги з безробіття до березня наступного року. Крім того, більшість громадян має отримати одноразову допомогу в розмірі 600 доларів. Весь проект бюджету на 2021 фінансовий рік, куди включені зазначені заходи щодо стимулювання економіки, становить 2,3 трлн доларів.