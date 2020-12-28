Трамп подписал пакет мер стимулирования экономики и проект бюджета на 2021 финансовый год
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Действующий президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год, в том числе пакет мер стимулирования экономики в связи с пандемией, что позволит избежать так называемого “шатдауна” — прекращение работы правительства. Об этом сообщил в воскресенье в своем Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, передает УНН.
“Президент Дональд Трамп подписал HR 133, законопроект о выделении бюджетных средств на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2021 года, предусматривающий выделение экстренной помощи и средств на борьбу с коронавируса”, — сообщил он.
Трамп, подписав законопроект в его нынешнем виде, по сути согласился с тем, чтобы прямые выплаты гражданам страны в рамках пакета мер стимулирования национальной экономики составляли лишь 600 долларов, против чего он раньше выступал.
Тем не менее, он дал понять, что будет уже после подписания бюджета добиваться того, чтобы они были увеличены до 2 тыс. долларов, а из бюджета была бы исключена часть расходов, которые он считает неоправданными. “Я подпишу бюджет и пакет по коронавирусу, направив при этом Конгрессу решительное заявление о том, что расточительные статьи расходов должны быть убраны”, — говорится в сообщении Трампа, распространенном пресс-службой Белого дома.
“В понедельник Палата представителей проголосует по вопросу о том, чтобы увеличить платежи гражданам с 600 до 2 тыс. долларов”, — отметил также президент.
Кроме того, по его словам, “Конгресс пообещал”, что действие раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента, будет либо завершено, либо раздел будет существенно реформирован. Ранее Трамп неоднократно высказывался против существования такого положения в законе.
Ранее избранный президент США Джо Байден призвал Трампа подписать закон об экономических стимулов, принятый ранее Конгрессом и поддержан как демократами, так и республиканцами.
Как сообщалось, пакет мер по стимулированию экономики объемом около 900 млрд долларов США предусматривает, в частности, выплату повышенной помощи по безработице до марта следующего года. Кроме того, большинство граждан должна получить единовременное пособие в размере 600 долларов. Весь проект бюджета на 2021 финансовый год, куда включены указанные меры по стимулированию экономики, составляет 2,3 трлн долларов.