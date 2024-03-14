Сенат Франции поддержал соглашение по безопасности с Украиной

Французский Сенат поддержал соглашение о гарантиях безопасности, подписанное президентами Украины и Франции в Париже 16 февраля. Об этом сообщает посольство Украины во Франции, передает УНН.

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Как отмечается, соглашение с Францией - первое из подобных, уже подписанных Украиной, которое прошло голосование и одобрение обеими палатами парламента страны.

"Это важное свидетельство солидарности французского народа с Украиной, что имеет решающее значение для укрепления и продолжения дальнейшей французской помощи в нашей борьбе", - говорится в сообщении посольства.

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Ранее нижняя палата французского парламента Национальное собрание Франции 372 голосами поддержала представленное соглашение о гарантиях безопасности.

"Это знаковое голосование еще раз подтверждает солидарность французского народа с Украиной по всем направлениям", - указали в посольстве.

В дипломатическом учреждении отметили, что в большинстве выступлений звучали слова поддержки последним инициативам Президента Франции. "Это дает надежду на дальнейшее увеличение и ускорение французской помощи Украине в нашей общей борьбе", - добавили в посольстве.