Селезнев назвал желаемый чемпионат для завершения карьеры
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Нападающий испанской "Малаги" Евгений Селезнев рассказал о возможном завершении карьеры. Об этом украинец сказал в интервью Youtube-канала "Бомбардир", передает УНН.
33-летний форвард выразил желание провести заключительный сезон в элитном чемпионате Испании — Ла-Лиге.
“Здесь я начинаю все заново, как в 20 лет. Мне снова нужно кому-то что-то доказывать. Может быть, это и правильно. Я уже ветеран. Хочу закончить карьеру красиво, в Ла-Лиге. Украина? Я даже не считаю, что это обязанность моя там закончить. Максим Шацких на меня обидится, но все-таки хочу побить его рекорд. Ну кто еще побьет? Остались одни бумажные футболисты”, — заявил Селезнев.
Добавим, что Селезнев забил 166 голов в чемпионатах Украины и по этому показателю отстает только от Максима Щацких (171 гол).