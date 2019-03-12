Селезнев назвал желаемый чемпионат для завершения карьеры

33-летний форвард выразил желание провести заключительный сезон в элитном чемпионате Испании — Ла-Лиге.

“Здесь я начинаю все заново, как в 20 лет. Мне снова нужно кому-то что-то доказывать. Может быть, это и правильно. Я уже ветеран. Хочу закончить карьеру красиво, в Ла-Лиге. Украина? Я даже не считаю, что это обязанность моя там закончить. Максим Шацких на меня обидится, но все-таки хочу побить его рекорд. Ну кто еще побьет? Остались одни бумажные футболисты”, — заявил Селезнев.

Добавим, что Селезнев забил 166 голов в чемпионатах Украины и по этому показателю отстает только от Максима Щацких (171 гол).