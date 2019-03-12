Селезньов назвав бажаний чемпіонат для завершення кар'єри
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Нападник іспанської "Малаги" Євген Селезньов розповів стосовно можливого завершення кар'єри. Про це українець сказав в інтерв'ю Youtube-каналу "Бомбардир", передає УНН.
33-річний форвард виразив бажання провести заключний сезон в елітному чемпіонаті Іспанії – Ла-Лізі.
"Тут я починаю все заново, як в 20 років. Мені знову потрібно комусь щось доводити. Може бути, це і правильно. Я вже ветеран. Хочу закінчити кар'єру красиво, в Ла-Лізі. Україна? Я навіть не вважаю, що це обов'язок моя там закінчити. Максим Шацьких на мене образиться, але все-таки хочу побити його рекорд. Ну хто ще поб'є? Залишилися одні паперові футболісти", - заявив Селезньов.
Додамо, що Селезньов забив 166 голів в чемпіонатах України і за цим показником відстає лише від Максима Щацьких (171 гол).