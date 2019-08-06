Секретарь СНБО отреагировал на гибель 4 украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Данилюк на своей странице в Facebook отреагировал на гибель украинских военных на Донбассе, пишет УНН.
“Трагические новости из зоны проведения операции объединенных сил. Сегодня в результате обстрела в районе Павлополя погибли 4 украинские военнослужащие. Бойцы 36-й бригады морской пехоты занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта, когда боевики коварно открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета”, — отметил он в сообщении.
Александр Данилюк также написал, что: “Это грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания. Выражаю свои искренние соболезнования семьям погибших. Вечная память героям!”.
Стоит напомнить, что с начала этого периода, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил враг два раза нарушил режим прекращения огня, в результате чего четверо украинских военных погибли.