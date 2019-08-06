Секретар РНБО відреагував на загибель 4 українських військових

“Трагічні новини з зони проведення Операції об‘єднаних сил. Сьогодні внаслідок обстрілу в районі Павлополю загинули 4 українські військовослужбовці. Бійці 36-ї бригади морської піхоти займалися інженерним обладнанням позицій взводно-опорного пункту, коли бойовики підступно відкрили вогонь з ручного протитанкового гранатомету”, — зазначив він у повідомленні.

Олександр Данилюк також написав, що: “Це грубе порушення домовленостей про перемир‘я не залишиться без уваги. Висловлюю свої щирі співчуття родинам загиблих. Вічна пам’ять героям!”.

Варто нагадати, що з початку цієї доби, станом на 12:00, у районі проведення операції Об’єднаних сил ворог два рази порушив режиму припинення вогню, в результаті чого четверо українських військових загинули.