Сейм Латвии утвердил новое правительство во главе с Андрисом Кулбергсом

$44.300.0251.540.03
ukenru
16:32 • 11062 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
16:14 • 21677 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 18251 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 17825 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
28 мая, 14:21 • 16509 просмотра
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец
28 мая, 14:01 • 13698 просмотра
Баллистика Fire Point может массированно ударить по москве уже этой осенью
Эксклюзив
28 мая, 13:59 • 13711 просмотра
Гражданская авиация может стать драйвером послевоенного восстановления Украины, считают в Раде
28 мая, 13:26 • 12760 просмотра
Каллас впервые назвала список требований ЕС к россии для мирных переговоров по войне в Украине
28 мая, 13:18 • 12511 просмотра
ЕС одобрил выплату для Украины в рамках Ukraine Facility почти 2,8 млрд евро
28 мая, 12:58 • 23987 просмотра
Введение базовой социальной помощи заменит несколько выплат - Рада сделала первый шаг
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
3.6м/с
66%
748мм
Популярные новости
Исчезнувшая мебель, алкоголь и вероятный call-центр: ФПУ вернулась в Дом профсоюзов на МайданеPhoto28 мая, 12:40 • 26483 просмотра
Покушение на убийство мэра Пятихаток - нападавшему сообщили о подозрении15:46 • 4120 просмотра
Полицейские в Донецкой области избили ребенка и положили на капот авто - Лубинец отреагировал17:33 • 10442 просмотра
WTA заставила Олейникову снять патч полка Калиновского на Ролан Гаррос-2026Video17:45 • 3284 просмотра
Олейникова одержала победу в матче второго круга Ролан Гаррос-202619:02 • 3574 просмотра
публикации
Введение базовой социальной помощи заменит несколько выплат - Рада сделала первый шаг28 мая, 12:58 • 23990 просмотра
Исчезнувшая мебель, алкоголь и вероятный call-центр: ФПУ вернулась в Дом профсоюзов на МайданеPhoto28 мая, 12:40 • 26528 просмотра
Как хронический стресс влияет на репродуктивное здоровье женщины – ответ специалиста28 мая, 12:30 • 23595 просмотра
Пустые пусковые: может ли Украина закрыть дефицит ракет для Patriot28 мая, 11:52 • 25263 просмотра
Какие дома в блэкауты и летнюю жару станут самыми опасными для жизни без кондиционера и как спасатьсяPhoto28 мая, 11:23 • 27760 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Денис Штилерман
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Швеция
Покровск
Иран
Реклама
УНН Lite
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 17300 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 27025 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 81059 просмотра
Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет26 мая, 07:22 • 56786 просмотра
BTS обошли Тейлор Свифт и стали артистами года на премии AMAVideo26 мая, 05:55 • 72060 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Saab JAS 39 Gripen
Отопление
MIM-104 Patriot

Сейм Латвии утвердил новое правительство во главе с Андрисом Кулбергсом

Киев • УНН

 • 1902 просмотра

Сейм Латвии утвердил новое правительство во главе с Андрисом Кулбергсом. В коалицию вошли четыре партии, сменив Кабинет министров Эвики Силини.

Сейм Латвии утвердил новое правительство во главе с Андрисом Кулбергсом

Сейм Латвии сегодня утвердил сформированный четырехпартийный Кабинет министров под руководством Андриса Кулбергса («Объединенный список»). За новое правительство проголосовали 66 депутатов, против были 25 парламентариев, передает УНН со ссылкой на LSM.

Детали

Издание отмечает, что в новом правительстве представлены четыре политические силы — «Объединенный список», «Национальное объединение», «Новое Единство» и «Союз зеленых и крестьян» (ZZS).

Правительство Кулбергса является 23-м после восстановления независимости Латвии.

Против голосовали депутаты от «Прогрессивных» и «Латвия на первом месте», а также несколько внефракционных депутатов.

В новом правительстве четыре министра из предыдущего состава:

  • премьер-министр — Андрис Кулбергс («Объединенный список»),
    • министр финансов — Марис Кучинскис («Объединенный список»),
      • министр юстиции — Эдвардс Смилтенс («Объединенный список»),
        • министр смарт-администрации и регионального развития — Эдгарс Таварс («Объединенный список»),
          • министр иностранных дел — должность сохраняет Байба Браже («Новое Единство»),
            • министр обороны — Райвис Мелнис (выдвинут «Новым Единством»),
              • министр транспорта — Рихардс Козловскис («Новое Единство»),
                • министр здравоохранения — должность сохраняет Хосам Абу Мери («Новое Единство»),
                  • министр образования и науки — Илзе Индриксоне («Национальное объединение»),
                    • министр культуры — Наурис Пунтулис («Национальное объединение»),
                      • министр внутренних дел — Янис Домбрава («Национальное объединение»),
                        • министр климата и энергетики — Янис Витенбергс («Национальное объединение»),
                          • министр экономики — должность сохраняет Викторс Валайнис («Союз зеленых и крестьян»),
                            • министр социального обеспечения — должность сохраняет Рейнис Узулниекс («Союз зеленых и крестьян»),
                              • министр земледелия — Улдис Аугулис («Союз зеленых и крестьян»).

                                Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Андриса Кулбергса с избранием на пост премьера Латвии и заверила — будет тесное сотрудничество для противостояния гибридным угрозам.

                                «Поздравляю Кулбергса с избранием премьер-министром Латвии. Мы будем тесно сотрудничать, чтобы противостоять гибридным угрозам, с которыми сталкивается Латвия и наши балтийские партнеры. Мы также объединим усилия для создания мощной, конкурентоспособной европейской промышленности» 

                                — написала фон дер Ляйен в Х.

                                Добавим

                                Новое правительство нужно было формировать, так как действующая премьер-министр Эвика Силиня 14 мая подала в Сейм заявление об отставке. В результате в отставку ушло все правительство, которое фактически пало еще днем ранее, когда тогдашние коалиционные партнеры «Прогрессивные» заявили, что больше не поддерживают Силиню и призвали начать переговоры о формировании нового правительства.

                                Президент государства Эдгарс Ринкевичс в субботу, 16 мая, пригласил тогдашнего оппозиционного кандидата на пост премьера, депутата Сейма Андриса Кулбергса, сформировать новое правительство.

                                Ринкевичс предоставил Кулбергсу и партиям чуть больше недели для переговоров — список задач и возможный состав правительства президент получил уже 25 мая.

                                Антонина Туманова

                                Новости Мира
                                Кабинет Министров Украины
                                Эдгарс Ринкевичс
                                Европейская комиссия
                                Латвия
                                Урсула фон дер Ляйен