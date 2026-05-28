Сейм Латвии утвердил новое правительство во главе с Андрисом Кулбергсом
Сейм Латвии утвердил новое правительство во главе с Андрисом Кулбергсом. В коалицию вошли четыре партии, сменив Кабинет министров Эвики Силини.
Сейм Латвии сегодня утвердил сформированный четырехпартийный Кабинет министров под руководством Андриса Кулбергса («Объединенный список»). За новое правительство проголосовали 66 депутатов, против были 25 парламентариев, передает УНН со ссылкой на LSM.
Детали
Издание отмечает, что в новом правительстве представлены четыре политические силы — «Объединенный список», «Национальное объединение», «Новое Единство» и «Союз зеленых и крестьян» (ZZS).
Правительство Кулбергса является 23-м после восстановления независимости Латвии.
Против голосовали депутаты от «Прогрессивных» и «Латвия на первом месте», а также несколько внефракционных депутатов.
В новом правительстве четыре министра из предыдущего состава:
- премьер-министр — Андрис Кулбергс («Объединенный список»),
- министр финансов — Марис Кучинскис («Объединенный список»),
- министр юстиции — Эдвардс Смилтенс («Объединенный список»),
- министр смарт-администрации и регионального развития — Эдгарс Таварс («Объединенный список»),
- министр иностранных дел — должность сохраняет Байба Браже («Новое Единство»),
- министр обороны — Райвис Мелнис (выдвинут «Новым Единством»),
- министр транспорта — Рихардс Козловскис («Новое Единство»),
- министр здравоохранения — должность сохраняет Хосам Абу Мери («Новое Единство»),
- министр образования и науки — Илзе Индриксоне («Национальное объединение»),
- министр культуры — Наурис Пунтулис («Национальное объединение»),
- министр внутренних дел — Янис Домбрава («Национальное объединение»),
- министр климата и энергетики — Янис Витенбергс («Национальное объединение»),
- министр экономики — должность сохраняет Викторс Валайнис («Союз зеленых и крестьян»),
- министр социального обеспечения — должность сохраняет Рейнис Узулниекс («Союз зеленых и крестьян»),
- министр земледелия — Улдис Аугулис («Союз зеленых и крестьян»).
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Андриса Кулбергса с избранием на пост премьера Латвии и заверила — будет тесное сотрудничество для противостояния гибридным угрозам.
«Поздравляю Кулбергса с избранием премьер-министром Латвии. Мы будем тесно сотрудничать, чтобы противостоять гибридным угрозам, с которыми сталкивается Латвия и наши балтийские партнеры. Мы также объединим усилия для создания мощной, конкурентоспособной европейской промышленности»
Добавим
Новое правительство нужно было формировать, так как действующая премьер-министр Эвика Силиня 14 мая подала в Сейм заявление об отставке. В результате в отставку ушло все правительство, которое фактически пало еще днем ранее, когда тогдашние коалиционные партнеры «Прогрессивные» заявили, что больше не поддерживают Силиню и призвали начать переговоры о формировании нового правительства.
Президент государства Эдгарс Ринкевичс в субботу, 16 мая, пригласил тогдашнего оппозиционного кандидата на пост премьера, депутата Сейма Андриса Кулбергса, сформировать новое правительство.
Ринкевичс предоставил Кулбергсу и партиям чуть больше недели для переговоров — список задач и возможный состав правительства президент получил уже 25 мая.