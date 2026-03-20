Сегодня в Михайловском соборе начнется прощание с патриархом Филаретом, похороны состоятся 22 марта
Тело усопшего патриарха Филарета привезут в собор 20 марта в 20:00. Церемония продлится два дня, а чин погребения состоится в воскресенье 22 марта.
Сегодня, 20 марта, в Свято-Михайловский Златоверхий собор города Киева вечером будет привезено тело покойного Святейшего Патриарха Филарета и начнется церемония прощания, передает УНН со ссылкой на ПЦУ.
Как сообщили в ПЦУ, начало прощания верующих с Его Святейшеством запланировано с 20:00. Прощание продлится в течение вечера 20 марта и всего дня 21 марта.
Чин отпевания и погребения состоятся в воскресенье, 22 марта.
Патриарх Филарет, возглавлявший Украинскую православную церковь Киевского патриархата, скончался на 98-м году жизни после длительного служения.
Как сообщал УНН, в марте патриарха Филарета госпитализировали в больницу из-за обострения хронических недугов.
Филарет - одна из самых известных и влиятельных фигур в истории украинского православия, а его церковная деятельность охватывает несколько десятилетий. На протяжении многих лет Филарет возглавлял Украинскую православную церковь Киевского патриархата и оставался ее ключевым духовным и административным лидером. Именно с его именем на протяжении длительного времени связывали борьбу за отдельный статус украинской церкви и ее независимость от москвы.
После Объединительного собора и создания Православной церкви Украины новая церковная структура получила томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея. После этого Филарет получил титул Почетного патриарха.
В то же время его роль в церковной жизни после создания ПЦУ не раз становилась предметом отдельных дискуссий и публичных споров, однако в публичном пространстве его и в дальнейшем связывают с многолетней историей Киевского патриархата и процессом становления независимой украинской церкви.