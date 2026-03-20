Был одним из самых крепких защитников украинской церкви – Зеленский о патриархе Филарете

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с митрополитом ПЦУ Епифанием и выразил соболезнования ему и всем православным в связи со смертью патриарха Филарета, передает УНН.

... завершился земной путь патриарха Филарета. Большая потеря для украинцев. Он был сильной личностью и одним из самых крепких защитников украинской церкви, самостоятельности и государственности - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинский народ всегда будет чтить вклад патриарха Филарета в развитие поместной церкви.

Без энергии, характера и смелости патриарха Филарета просто не было бы многих достижений Украины. Помним и то, как патриарх Филарет учил объединяться вокруг идеи сильной, независимой Украины. Царство Небесное! - резюмировал Глава государства.

Напомним

Патриарх Филарет, возглавлявший Украинскую православную церковь Киевского патриархата, скончался на 98-м году жизни после длительного служения.

Как сообщал УНН, в марте патриарха Филарета госпитализировали в больницу из-за обострения хронических недугов.

Справка

Филарет - одна из самых известных и влиятельных фигур в истории украинского православия, а его церковная деятельность охватывает несколько десятилетий. На протяжении многих лет Филарет возглавлял Украинскую православную церковь Киевского патриархата и оставался ее ключевым духовным и административным лидером. Именно с его именем на протяжении длительного времени связывали борьбу за отдельный статус украинской церкви и ее независимость от москвы.

После Объединительного собора и создания Православной церкви Украины новая церковная структура получила томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея. После этого Филарет получил титул Почетного патриарха.

В то же время его роль в церковной жизни после создания ПЦУ не раз становилась предметом отдельных дискуссий и публичных споров, однако в публичном пространстве его и в дальнейшем связывают с многолетней историей Киевского патриархата и процессом становления независимой украинской церкви.