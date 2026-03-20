Був одним із найміцніших захисників української церкви - Зеленський про патріарха Філарета
Київ • УНН
Президент висловив співчуття через смерть патріарха Філарета на 98-му році життя. Глава держави відзначив його роль у боротьбі за незалежність церкви.
Президент України Володимир Зеленський поговорив із митрополитом ПЦУ Епіфанієм і висловив співчуття йому та всім православним у зв'язку із смертю патріарха Філарета, передає УНН.
... завершився земний шлях патріарха Філарета. Велика втрата для українців. Він був сильною особистістю та одним із найбільш міцних захисників української церкви, самостійності та державності
Президент наголосив, що український народ завжди шануватиме внесок патріарха Філарета у розбудову помісної церкви.
Без енергії, характеру та сміливості патріарха Філарета просто не було би багатьох здобутків України. Пам’ятаємо й те, як патріарх Філарет учив єднатись навколо ідеї сильної, незалежної України. Царство Небесне!
Патріарх Філарет, який очолював Українську православну церкву Київського патріархату, помер на 98-му році життя після тривалого служіння.
Як повідомляв УНН, у березні патріарха Філарета госпіталізували до лікарні через загострення хронічних недуг.
Філарет - одна з найвідоміших і найвпливовіших постатей в історії українського православ’я, а його церковна діяльність охоплює кілька десятиліть. Упродовж багатьох років Філарет очолював Українську православну церкву Київського патріархату та залишався її ключовим духовним і адміністративним лідером. Саме з його ім’ям упродовж тривалого часу пов’язували боротьбу за окремий статус української церкви та її незалежність від москви.
Після Об’єднавчого собору та створення Православної церкви України нова церковна структура отримала томос про автокефалію від Вселенського патріарха Варфоломія. Після цього Філарет дістав титул Почесного патріарха.
Водночас його роль у церковному житті після створення ПЦУ не раз ставала предметом окремих дискусій і публічних суперечок, однак у публічному просторі його й надалі пов’язують із багаторічною історією Київського патріархату та процесом становлення незалежної української церкви.