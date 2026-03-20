Сьогодні у Михайлівському соборі розпочнеться прощання з патріархом Філаретом, поховання відбудеться 22 березня
Київ • УНН
Тіло спочилого патріарха Філарета привезуть до собору 20 березня о 20:00. Церемонія триватиме два дні, а чин поховання відбудеться у неділю 22 березня.
Сьогодні, 20 березня, у Свято-Михайлівський Золотоверхий собор міста Києва ввечері буде привезене тіло спочилого Святійшого Патріарха Філарета і розпочнеться церемонія прощання, передає УНН із посиланням на ПЦУ.
Деталі
Як повідомили у ПЦУ, початок прощання вірян з Його Святістю запланований від 20:00. Прощання триватиме протягом вечора 20 березня та всього дня 21 березня.
Чин відспівування і поховання відбудуться в неділю, 22 березня.
Був одним із найміцніших захисників української церкви - Зеленський про патріарха Філарета20.03.26, 16:07 • 2654 перегляди
Нагадаємо
Патріарх Філарет, який очолював Українську православну церкву Київського патріархату, помер на 98-му році життя після тривалого служіння.
Як повідомляв УНН, у березні патріарха Філарета госпіталізували до лікарні через загострення хронічних недуг.
Довідково
Філарет - одна з найвідоміших і найвпливовіших постатей в історії українського православ’я, а його церковна діяльність охоплює кілька десятиліть. Упродовж багатьох років Філарет очолював Українську православну церкву Київського патріархату та залишався її ключовим духовним і адміністративним лідером. Саме з його ім’ям упродовж тривалого часу пов’язували боротьбу за окремий статус української церкви та її незалежність від москви.
Після Об’єднавчого собору та створення Православної церкви України нова церковна структура отримала томос про автокефалію від Вселенського патріарха Варфоломія. Після цього Філарет дістав титул Почесного патріарха.
Водночас його роль у церковному житті після створення ПЦУ не раз ставала предметом окремих дискусій і публічних суперечок, однак у публічному просторі його й надалі пов’язують із багаторічною історією Київського патріархату та процесом становлення незалежної української церкви.