21 березня, 12:15 • 13531 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53 • 28279 перегляди
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55 • 35421 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00 • 54817 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 78286 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50 • 43694 перегляди
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46 • 41105 перегляди
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36 • 34042 перегляди
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 50094 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
20 березня, 12:29 • 20882 перегляди
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відеоVideo
Сьогодні у Михайлівському соборі розпочнеться прощання з патріархом Філаретом, поховання відбудеться 22 березня

Київ • УНН

 • 7054 перегляди

Тіло спочилого патріарха Філарета привезуть до собору 20 березня о 20:00. Церемонія триватиме два дні, а чин поховання відбудеться у неділю 22 березня.

Сьогодні, 20 березня, у Свято-Михайлівський Золотоверхий собор міста Києва ввечері буде привезене тіло спочилого Святійшого Патріарха Філарета і розпочнеться церемонія прощання, передає УНН із посиланням на ПЦУ.

Деталі

Як повідомили у ПЦУ, початок прощання вірян з Його Святістю запланований від 20:00. Прощання триватиме протягом вечора 20 березня та всього дня 21 березня.

Чин відспівування і поховання відбудуться в неділю, 22 березня. 

Був одним із найміцніших захисників української церкви - Зеленський про патріарха Філарета20.03.26, 16:07 • 2654 перегляди

Нагадаємо

Патріарх Філарет, який очолював Українську православну церкву Київського патріархату, помер на 98-му році життя після тривалого служіння.

Як повідомляв УНН, у березні патріарха Філарета госпіталізували до лікарні через загострення хронічних недуг.

Довідково

Філарет - одна з найвідоміших і найвпливовіших постатей в історії українського православ’я, а його церковна діяльність охоплює кілька десятиліть. Упродовж багатьох років Філарет очолював Українську православну церкву Київського патріархату та залишався її ключовим духовним і адміністративним лідером. Саме з його ім’ям упродовж тривалого часу пов’язували боротьбу за окремий статус української церкви та її незалежність від москви. 

Після Об’єднавчого собору та створення Православної церкви України нова церковна структура отримала томос про автокефалію від Вселенського патріарха Варфоломія. Після цього Філарет дістав титул Почесного патріарха. 

Водночас його роль у церковному житті після створення ПЦУ не раз ставала предметом окремих дискусій і публічних суперечок, однак у публічному просторі його й надалі пов’язують із багаторічною історією Київського патріархату та процесом становлення незалежної української церкви. 

