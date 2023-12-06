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"Сегодня только одно слово - молодцы, только одна эмоция - благодарность": Зеленский призвал командиров беречь солдат

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 08:05  •  11041 просмотра

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В День Вооруженных Сил Украины президент Зеленский выразил благодарность воинам, призвал командиров заботиться о своих подчиненных и заверил, что впереди - победа и освобождение оккупированных территорий.

Президент Владимир Зеленский в День Вооруженных сил Украины заявил, что впереди освобождение оккупированных территорий и победа. Он призвал командиров беречь своих солдат и себя и напомнил, что украинцы сегодня могут ходить на работу и по улицам только благодаря ВСУ, передает УНН.

Я иду к стене памяти (погибших украинских военных - ред.). Многие знают где это, многие были там. Тем кто пока не был, стоит сходить. Увидеть лица наших героев, заглянуть им в глаза и просто помолчать. И в этой тишине просто подумать, вспомнить, осознать. Сравнить этот день, сравнить это утро и утро 651 день назад. Как было громко и многим страшно, как страх проиграл и теперь о нас услышали все. Как было трудно тогда, и как не стыдно теперь. Вспомнить, что могли потерять и что сохранили, зная благодаря кому именно

- сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что сегодня большинство украинцев могут жить и работать благодаря ВСУ.

Зеленский также напомнил, что украинские военные ежедневно сражаются за нашу свободу.

"Те, кто наивно верил, что может быть иначе. Что хватит трех дней, что будет по-ихнему. Но у нас есть те, кто доказал и доказывает: будет по-нашему. Доказывает ежедневно. Те, кто бьется за нашу свободу. На передовой, в окопах, танках, самолетах. Во всех родах наших войск, во всех наших бригадах. На нашем востоке, нашем юге, нашем севере. По всей нашей Украине. Кто дает бой на фронте и защищает наши мирные регионы", - сказал Зеленский.

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Президент уверен, что впереди освобождение оккупированных рф украинских территорий.

"Позади ежедневная борьба за временно оккупированные территории, впереди их освобождение, а как иначе. Это наши земли, это наши люди. Разве есть альтернатива? Нет. Позади девять лет и 651 день войны. Впереди победа. А как иначе? Разве может быть альтернатива? Все мы знаем, что нет", - отметил Зеленский.  

Зеленский поздравил украинских воинов с Днем Вооруженных Сил Украины.

Я поздравляю всех вас с профессиональным праздником. Сегодня только одно слово - молодцы. Сегодня только одна эмоция - благодарность. И только одно пожелание - победить. Командиры берегите, пожалуйста, своих солдат, берегите себя, будьте собой. Я вас поздравляю с Днем Вооруженных сил Украины. И помните к тем кто вел себя хорошо придет Святой Николай чудотворец, к тем кто вел себя ничтожно придет ВСУ 

- подчеркнул Зеленский.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
"Сьогодні тільки одне слово – молодці, тільки одна емоція – вдячність": Зеленський закликав командирів берегти солдатів
"Today there is only one word - well done, only one emotion - gratitude." Zelensky calls on commanders to take care of soldiers
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"Сегодня только одно слово - молодцы, только одна эмоция - благодарность": Зеленский призвал командиров беречь солдат

В День Вооруженных Сил Украины президент Зеленский выразил благодарность воинам, призвал командиров заботиться о своих подчиненных и заверил, что впереди - победа и освобождение оккупированных территорий.

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