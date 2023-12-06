"Сегодня только одно слово - молодцы, только одна эмоция - благодарность": Зеленский призвал командиров беречь солдат
Киев • УНН
В День Вооруженных Сил Украины президент Зеленский выразил благодарность воинам, призвал командиров заботиться о своих подчиненных и заверил, что впереди - победа и освобождение оккупированных территорий.
Президент Владимир Зеленский в День Вооруженных сил Украины заявил, что впереди освобождение оккупированных территорий и победа. Он призвал командиров беречь своих солдат и себя и напомнил, что украинцы сегодня могут ходить на работу и по улицам только благодаря ВСУ, передает УНН.
Я иду к стене памяти (погибших украинских военных - ред.). Многие знают где это, многие были там. Тем кто пока не был, стоит сходить. Увидеть лица наших героев, заглянуть им в глаза и просто помолчать. И в этой тишине просто подумать, вспомнить, осознать. Сравнить этот день, сравнить это утро и утро 651 день назад. Как было громко и многим страшно, как страх проиграл и теперь о нас услышали все. Как было трудно тогда, и как не стыдно теперь. Вспомнить, что могли потерять и что сохранили, зная благодаря кому именно
Президент подчеркнул, что сегодня большинство украинцев могут жить и работать благодаря ВСУ.
Зеленский также напомнил, что украинские военные ежедневно сражаются за нашу свободу.
"Те, кто наивно верил, что может быть иначе. Что хватит трех дней, что будет по-ихнему. Но у нас есть те, кто доказал и доказывает: будет по-нашему. Доказывает ежедневно. Те, кто бьется за нашу свободу. На передовой, в окопах, танках, самолетах. Во всех родах наших войск, во всех наших бригадах. На нашем востоке, нашем юге, нашем севере. По всей нашей Украине. Кто дает бой на фронте и защищает наши мирные регионы", - сказал Зеленский.
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Президент уверен, что впереди освобождение оккупированных рф украинских территорий.
"Позади ежедневная борьба за временно оккупированные территории, впереди их освобождение, а как иначе. Это наши земли, это наши люди. Разве есть альтернатива? Нет. Позади девять лет и 651 день войны. Впереди победа. А как иначе? Разве может быть альтернатива? Все мы знаем, что нет", - отметил Зеленский.
Зеленский поздравил украинских воинов с Днем Вооруженных Сил Украины.
Я поздравляю всех вас с профессиональным праздником. Сегодня только одно слово - молодцы. Сегодня только одна эмоция - благодарность. И только одно пожелание - победить. Командиры берегите, пожалуйста, своих солдат, берегите себя, будьте собой. Я вас поздравляю с Днем Вооруженных сил Украины. И помните к тем кто вел себя хорошо придет Святой Николай чудотворец, к тем кто вел себя ничтожно придет ВСУ
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"Сегодня только одно слово - молодцы, только одна эмоция - благодарность": Зеленский призвал командиров беречь солдат
В День Вооруженных Сил Украины президент Зеленский выразил благодарность воинам, призвал командиров заботиться о своих подчиненных и заверил, что впереди - победа и освобождение оккупированных территорий.
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