Сегодня начинается регистрация на НМТ-2024: что стоит знать

Сегодня, 14 марта, в девять часов утра стартует регистрация для участия в нынешнем национальном мультипредметном тесте, которая продлится до 11 апреля включительно. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, пишет УНН.

Чтобы зарегистрироваться для участия в УМТ, потенциальным абитуриентам на сайте УЦОКО необходимо самостоятельно создать персональный кабинет, в котором указать личные данные: регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКН), фамилию, имя, отчество, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность. Также выполнить следующие действия:

- указать регистрационные данные (контактную информацию, категорию "выпускник текущего года" или "выпускник прошлых лет", указать на необходимость создания особых (специальных) условий), выбрать из предложенных перечней учебный предмет на выбор и населенный пункт в Украине или за рубежом, где планируется прохождение УМТ, а также язык сдачи предметов сертификационной работы;

- загрузить сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов;

- отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр оценивания качества образования, нажав соответствующую кнопку в сервисе.

В УЦОЯО напоминают, что у выпускников обязательно должен быть регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Также обращают внимание, что паспортные документы граждан Украины, срок действия которых закончился в период действия военного положения, остаются в силе, поэтому можно зарегистрироваться по имеющейся ID-карте.

На втором шаге регистрации поступающие должны указать свою категорию.

Выпускник прошлых лет - лицо, которое уже имеет полное общее среднее образование, то есть имеет соответствующий документ: свидетельство о полном общем среднем образовании или аттестат. Например, если вы учитесь на 3 или 4 курсе колледжа, но уже имеете документ об образовании, то выбирайте категорию "выпускник прошлых лет", а в соответствующем поле загружайте именно сканкопию / фотокопию своего свидетельства об образовании.

Если же вы учитесь в школе / гимназии / лицее или на 1 или 2 курсе колледжа или заведения профессионального (профессионально-технического образования) и только в этом году получите полное общее среднее образование - указывайте категорию "выпускник текущего года" и выбирайте из перечня свое учебное заведение. Вашим документом, подтверждающим информацию об уровне полученного образования, является справка с места учебы, в которой должно быть указано, что вы "завершаете получение полного общего среднего образования в (месяц) 2024 года в (название учебного заведения)".

При регистрации указывают, что учатся в зарубежном учебном заведении, только те абитуриенты, которые именно в зарубежном учебном заведении получат в этом году полное общее среднее образование. Если вы в этом году получите среднее образование за рубежом, а не в Украине, - загрузите копию нотариально заверенного перевода справки с места учебы, в которой будет указано, что вы "завершаете получение полного общего среднего образования в (месяц) 2024 года в (название зарубежного учебного заведения)".

При регистрации на НМТ обязательно нужно загрузить сканкопии и/или фотокопии:

- паспортного документа или другого документа, удостоверяющего личность, на основании которого осуществляется регистрация для участия в НМТ;

- документа, подтверждающего информацию об образовании: справки с места учебы, подтверждающей, что лицо завершает получение полного общего среднего образования в 2024 году (для выпускников этого года), или свидетельства о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет);

- документа, подтверждающего внесенную информацию о регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКН): карточки налогоплательщика или паспорта гражданина Украины, в который внесены данные о РНУКН.

Исправить недостатки и внести изменения в информацию в личном кабинете можно будет до 15 апреля.

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