Ежегодно от рака шейки матки умирает 311 тысяч женщин - ВОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Каждый год от рака шейки матки умирают 311 тыс. женщин по всему миру. Об этом заявили на сессии Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения, передаёт УНН.
"По данным на 2018 год, ежегодно регистрируется 570 тыс. новых случаев заболевания и 311 тыс. случаев смерти. Без расширения медицинской помощи к 2040 году будут умирать 460 тыс. женщин в год", - говорится в докладе ВОЗ.
При этом, напоминают эксперты ВОЗ, сегодня имеются безопасные и эффективные вакцины для профилактики вируса папилломы человека и, следовательно, рака шейки матки. Они рекомендовали делать прививки девочкам в возрасте 9–14 лет, то есть до того, как они станут сексуально активными.
Вирус папилломы человека является главной причиной рака шейки матки. Это инфекционное заболевание, легко передающееся при половых контактах или соприкосновением с кожей. Рано или поздно им заражается свыше трех четвертей всех женщин, ведущих половую жизнь.
Как сообщал УНН ранее, учёные остановили распространение рака, превратив онкоклетки в жир.