Щорічно від раку шийки матки вмирає 311 тисяч жінок - ВООЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Щороку від раку шийки матки вмирають 311 тис. жінок по всьому світу. Про це заявили на сесії Виконавчого комітету Всесвітньої організації охорони здоров'я, передає УНН.
"За даними на 2018 рік, щорічно реєструється 570 тис. нових випадків захворювання і 311 тис. випадків смерті. Без розширення медичної допомоги до 2040 року будуть вмирати 460 тис. жінок в рік", - йдеться в доповіді ВООЗ.
При цьому, нагадують експерти ВООЗ, сьогодні є безпечні й ефективні вакцини для профілактики вірусу папіломи людини і, як наслідок, раку шийки матки. Вони рекомендували робити щеплення дівчаткам у віці 9-14 років, тобто до того, як вони стануть сексуально активними.
Вірус папіломи людини є головною причиною раку шийки матки. Це інфекційне захворювання, що легко передається при статевих контактах або зіткненням з шкірою. Рано чи пізно їм заражається понад три чверті всіх жінок, які ведуть статеве життя.
Як повідомляв УНН раніше, вчені зупинили поширення раку, перетворивши онкоклітини в жир.