Щорічно від раку шийки матки вмирає 311 тисяч жінок - ВООЗ

"За даними на 2018 рік, щорічно реєструється 570 тис. нових випадків захворювання і 311 тис. випадків смерті. Без розширення медичної допомоги до 2040 року будуть вмирати 460 тис. жінок в рік", - йдеться в доповіді ВООЗ.

При цьому, нагадують експерти ВООЗ, сьогодні є безпечні й ефективні вакцини для профілактики вірусу папіломи людини і, як наслідок, раку шийки матки. Вони рекомендували робити щеплення дівчаткам у віці 9-14 років, тобто до того, як вони стануть сексуально активними.

Вірус папіломи людини є головною причиною раку шийки матки. Це інфекційне захворювання, що легко передається при статевих контактах або зіткненням з шкірою. Рано чи пізно їм заражається понад три чверті всіх жінок, які ведуть статеве життя.

Як повідомляв УНН раніше, вчені зупинили поширення раку, перетворивши онкоклітини в жир.