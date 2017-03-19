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По меньшей мере 10 талибов погибли в результате авиаудара в Афганистане

Киев • УНН

 • 11861 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. По меньшей мере 10 боевиков группировки "Талибан" были убиты и еще двое получили ранения в результате авиаудара в провинции Пактия вблизи пакистанской границы. Об этом сообщают афганские чиновники, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По словам губернатора провинции Залмая Висы, авиаудар произошел в селе Нара Кандаве, где группа боевиков "Талибана" собрались в доме во второй половине дня 18 марта. Жертв среди гражданского населения в результате атаки не было.

Авиаудар произошел на фоне "весеннего боевого сезона" в Афганистане, когда теплая погода приводит к увеличению боевых действий между исламистами и правительственными силами.

Как сообщал УНН, 8 марта более 30 человек погибли в результате нападения на больницу в Афганистане.

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