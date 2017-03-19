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Щонайменше 10 талібів загинуло внаслідок авіаудару в Афганістані

Щонайменше 10 талібів загинуло внаслідок авіаудару в Афганістані

Київ • УНН

 • 11862 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Щонайменше 10 бойовиків угруповання “Талібан” були вбиті та ще двоє отримали поранення в результаті авіаудару у провінції Пактія поблизу пакистанського кордону. Про це повідомляють афганські чиновники, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

За словами губернатора провінції Залмая Віси, авіаудар стався в селі Нараі Кандав, де група бойовиків “Талібану” зібралися в будинку у другій половині дня 18 березня. Жертв серед цивільного населення внаслідок атаки не було.

Авіаудар відбувся на тлі “весняного бойового сезону” в Афганістані, коли тепла погода призводить до збільшення бойових дій між ісламістами і урядовими силами.

Як повідомляв УНН, 8 березня понад 30 осіб загинуло внаслідок нападу на лікарню в Афганістані.

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