Щонайменше 10 талібів загинуло внаслідок авіаудару в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Щонайменше 10 бойовиків угруповання “Талібан” були вбиті та ще двоє отримали поранення в результаті авіаудару у провінції Пактія поблизу пакистанського кордону. Про це повідомляють афганські чиновники, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
За словами губернатора провінції Залмая Віси, авіаудар стався в селі Нараі Кандав, де група бойовиків “Талібану” зібралися в будинку у другій половині дня 18 березня. Жертв серед цивільного населення внаслідок атаки не було.
Авіаудар відбувся на тлі “весняного бойового сезону” в Афганістані, коли тепла погода призводить до збільшення бойових дій між ісламістами і урядовими силами.
Як повідомляв УНН, 8 березня понад 30 осіб загинуло внаслідок нападу на лікарню в Афганістані.