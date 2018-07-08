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Не менее 10 человек погибли в Турции при аварии на железной дороге

Не менее 10 человек погибли в Турции при аварии на железной дороге

Киев  •  УНН

 • 14855 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. По меньшей мере 10 человек погибли, еще 73 пострадали в воскресенье в результате аварии на железной дороге в Турции. Об этом, как сообщает Anadolu, заявил представитель министерства здравоохранения страны Ейюп Гюмюш, информирует УНН.

“По предварительным данным, при аварии погибли не менее 10 человек, еще 73 получили ранения”, — приводит агентство слова Гюмюша.

Пассажирский поезд следовал по маршруту Капикуле — Стамбул. В провинции Текирдаг со неустановленным причинам часть состава сошла с рельсов и перевернулся.

Президент Турции Тайип Эрдоган оперативно получает информацию о том, что случилось. Он уже выразил соболезнования семьям погибших.

“Было установлено, что за проливных дождей почва между рельсами и водопропускных тоннелем под железной дорогой был полностью вымыт”, — приводит Anadolu заявление министерства.

Напомним, 26 июня около 7 утра в в федеральной земле Нижняя Австрия сошел с рельсов поезд с 80 лицами внутри, два человека тяжело травмированы 26 получили легкие повреждения.

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