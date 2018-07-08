Щонайменше 10 людей загинули у Туреччині при аварії на залізниці
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Щонайменше 10 людей загинули, ще 73 постраждали у неділю в результаті аварії на залізниці в Туреччині. Про це, як повідомляє Anadolu, заявив представник міністерства охорони здоров’я країни Ейюп Гюмюш, інформує УНН.
“За попередніми даними, при аварії загинули не менше 10 осіб, ще 73 отримали поранення”, — наводить агентство слова Гюмюша.
Пасажирський поїзд слідував маршрутом Капикуле — Стамбул. У провінції Текірдаг зі невстановлених причин частина складу зійшла з рейок і перекинувся.
Президент Туреччини Тайіп Ердоган оперативно отримує інформацію про те, що трапилося. Він уже висловив співчуття сім’ям загиблих.
“Було встановлено, що через проливні дощі грунт між рейками і водопропускних тунелем під залізницею був повністю вимитий”, — наводить Anadolu заяву міністерства.
Нагадаємо, 26 червня близько 7 ранку в у федеральній землі Нижня Австрія зійшов з рейок потяг з 80 особами всередині, двоє осіб важко травмовані 26 отримали легкі ушкодження.