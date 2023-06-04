Ежедневно пограничники задерживают около 20 человек, которые пытаются незаконно пересечь границу Украины

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«Ежедневно пограничники задерживают около 20 человек, которые пытаются незаконно пересечь границу. Это и за пределами пунктов пропуска и непосредственно на пунктах», - рассказал Демченко.

Также он сообщил, что ежедневно около 120-150 человек получают отказ в пересечении границы поскольку они не соответствуют условиям пересечения границы.

«То есть они не подпадают под те исключения, которые установлены правилами пересечения государственной границы, определенные постановлением правительства №57. Это в большинстве речь идет о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет», - сказал Демченко.

Дополнение

Демченко сообщал, что украинские мужчины, которые пытаются пересечь границу, прибегают по большей части к использованию фальшивых документов, среди которых, иногда встречаются даже свидетельство о смерти жены.