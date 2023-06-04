Щоденно прикордонники затримують близько 20 осіб, які намагаються незаконно перетнути кордон України

Цитата

«Щоденно прикордонники затримують близько 20 осіб, які намагаються незаконно перетнути кордон. Це і поза межами пунктів пропуску й безпосередньо на пунктах», - розповів Демченко.

Також він повідомив, що щоденно близько 120-150 осіб отримують відмову у перетині кордону оскільки вони не відповідають умовам перетину кордону.

«Тобто вони не підпадають під ті виключення, які встановлені правилами перетину державного кордону, що визначені постановою уряду №57. Це в більшості мова йде про чоловіків у віці від 18 до 60 років», - сказав Демченко.

Доповнення

Демченко повідомляв, що українські чоловіки, які намагаються перетнути кордон, вдаються здебільшого до використання фальшивих документів, серед яких, іноді зустрічаються навіть свідоцтво про смерть дружини.