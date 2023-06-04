Щоденно прикордонники затримують близько 20 осіб, які намагаються незаконно перетнути кордон України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Прикордонники щоденно затримують близько 20 осіб, які намагаються незаконно перетнути кордон України. Про це заявив в ефірі національного телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає кореспондент УНН.
Цитата
«Щоденно прикордонники затримують близько 20 осіб, які намагаються незаконно перетнути кордон. Це і поза межами пунктів пропуску й безпосередньо на пунктах», - розповів Демченко.
Також він повідомив, що щоденно близько 120-150 осіб отримують відмову у перетині кордону оскільки вони не відповідають умовам перетину кордону.
«Тобто вони не підпадають під ті виключення, які встановлені правилами перетину державного кордону, що визначені постановою уряду №57. Це в більшості мова йде про чоловіків у віці від 18 до 60 років», - сказав Демченко.
Доповнення
Демченко повідомляв, що українські чоловіки, які намагаються перетнути кордон, вдаються здебільшого до використання фальшивих документів, серед яких, іноді зустрічаються навіть свідоцтво про смерть дружини.