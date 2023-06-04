Чоловіки підробляють свідоцтво про смерть дружини, щоб виїхати за кордон, - Демченко

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«Чоловіки у прикордонних пустка пропуску, як правило, намагаються використати підробний документ, в тому числі і документи з військкоматів, які визначають, що вони не придатні до військової служби. Або ж ми часто бачимо, чоловіки підробляють документи про своїх дітей, наприклад, у них немає трьох дітей у віці до 18 років, про те вони намагаються надати свідоцтва про народження про те, що у них є начебто троє дітей. Або ж, як це не прикро, інколи надають свідоцтво про смерть дружини, оскільки батькам-одинакам також дозволено перетинати кордон», - розповів Демченко.

Всі документи, які дають можливість перетину кордону, ретельно перевіряються прикордонниками, наголосив речник.