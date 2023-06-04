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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Мужчины подделывают свидетельство о смерти жены, чтобы выехать за границу, - Демченко

Киев • УНН

 • 387315 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Украинские мужчины, которые пытаются пересечь границу, прибегают в основном к использованию фальшивых документов, среди которых иногда встречаются даже свидетельство о смерти жены. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает УНН.

Мужчины подделывают свидетельство о смерти жены, чтобы выехать за границу, - Демченко

Цитата

«Мужчины в пограничных пустках пропуска, как правило, пытаются использовать поддельный документ, в том числе и документы из военкоматов, которые определяют, что они не пригодны к военной службе. Или же мы часто видим, мужчины подделывают документы о своих детях, например, у них нет трех детей в возрасте до 18 лет, о том они пытаются предоставить свидетельства о рождении о том, что у них есть якобы трое детей. Или же, как это ни прискорбно, иногда предоставляют свидетельство о смерти жены, поскольку родителям-одиночкам также разрешено пересекать границу», - рассказал Демченко.

Все документы, которые дают возможность пересечения границы, тщательно проверяются пограничниками, подчеркнул спикер.

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