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Чтобы вывести Украину из периода стагнации, необходимо остановить разногласия в обществе и перезапустить власть - Рабинович

Киев  •  УНН

 • 11910 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Для того чтобы остановить войну и вывести Украину из периода стагнации, необходимо остановить разногласия в обществе, перезапустить власть и выбрать новый курс развития государства. Такое мнение высказал народный депутат и лидер политической парти Вадим Рабинович в прямом эфире телеканала NewsOne, передает УНН.

"Нам не нужны выборы ради выборов. Партия "За життя" не собирается кого-либо побеждать, чтобы всех пересажать или перебить. Сейчас нам нужно объединить усилия для создания сильной и могучей Украины. Мы обязаны сесть за один стол, чтобы это воплотить в жизнь. При наличии разногласий мы можем в сторонке "набить друг другу морду, выпить", но вернуться за стол для построения страны. Политикам надо забыть о политических разборках и строить страну. Сейчас Украина опустилась на предпоследнее место в мире по уровню счастья. Но я не верю в плохое будущее Украины, я верю в сильную и могучую Украину, я верю в то, что мы сядем за один стол. С кем необходимо – я сяду за один стол и буду договариваться", – отметил политик.

Нардеп рассказал, что его партия уже разработала концепцию выхода страны из экономического кризиса, которая в ближайшее время будет представлена и на Западе, и в Украине.

"Затягивание решения актуальных проблем забирает у нас кусочек страны. Нам нужно определиться: мы хотим быть правы или быть счастливыми? Власть настолько согнула народ, сломала веру людей, что мы нуждаемся хотя бы в небольшом поводе для позитива и улыбки. Нам нужно самоутверждение Украины. Партия "За життя" уже разработала концепцию выхода Украины из кризиса, которую мы будем представлять и на Западе, и в Украине в ближайшем будущем. Европа – союзник Украины, она также хочет, чтобы наша страна не воевала. Поэтому надо притягивать их к нам: надо работать с европейскими институциями, европейскими политиками, надо доказывать им, что у нас, кроме тех, кого они считают отпетыми ворами, есть новые люди", – подчеркнул парламентарий.

Народный депутат считает, что нынешняя Верховная Рада принимает законы, которые направлены не на развитие Украины, а на упадок страны. В качестве примера Вадим Рабинович привел образовательную реформу правительства, которую он назвал "антинародной" и "антиобразовательной".

"Сегодня же парламент принимает законы, которые являются антиукраинскими и антинародными. Закон, по которому количество часов алгебры, геометрии, физики сокращается, а физкультуры – увеличивается, является антиобразовательным. Распоряжение о входе студентам в общежитие без ограничения по времени вообще приведет к моральному упадку", – возмутился народный депутат.

Украинские Национальные Новости

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