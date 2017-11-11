Щоб вивести Україну з періоду стагнації слід зупинити розбіжності у суспільстві і перезапустити владу - Рабінович
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Для того щоб зупинити війну і вивести Україну з періоду стагнації, необхідно зупинити розбіжності в суспільстві, перезапустити владу і вибрати новий курс розвитку держави. Таку думку висловив народний депутат і лідер політичної парті Вадим Рабінович в прямому ефірі телеканалу NewsOne, передає УНН.
"Нам не потрібні вибори заради виборів. Партія "За життя" не збирається когось перемагати, щоб усіх пересаджати або перебити. Зараз нам потрібно об'єднати зусилля для створення сильної і могутньої України. Ми зобов'язані сісти за один стіл, щоб це втілити в життя. При наявності розбіжностей ми можемо в сторонці "набити один одному пику, випити", але повернутися за стіл для побудови країни. Політикам треба забути про політичні розборки і будувати країну. Зараз Україна опустилася на передостаннє місце в світі за рівнем щастя. Але я не вірю в погане майбутнє Україна, я вірю в сильну і могутню Україну, я вірю в те, що ми сядемо за один стіл. З ким необхідно - я сяду за один стіл і буду домовлятися", - зазначив політик.
Нардеп розповів, що його партія вже розробила концепцію виходу країни з економічної кризи, яка найближчим часом буде представлена і на Заході, і в Україні.
"Затягування вирішення актуальних проблем забирає у нас шматочок країни. Нам потрібно визначитися: ми хочемо мати рацію чи бути щасливими? Влада настільки зігнула народ, зламала віру людей, що ми потребуємо хоча б в невеликий привід для позитиву і посмішки. Нам потрібно самоствердження України. Партія "За життя" вже розробила концепцію виходу України з кризи, яку ми будемо представляти і на Заході, і в Україні в найближчому майбутньому. Європа - союзник України, вона також хоче, щоб наша країна не воювала. Тому треба притягувати їх до нас: слід працювати з європейськими інституціями, європейськими політиками, треба доводити їм, що у нас, крім тих, кого вони вважають запеклим злодіями, є нові люди", - підкреслив парламентар.
Народний депутат вважає, що нинішня Верховна Рада ухвалює закони, які спрямовані не на розвиток України, а на занепад країни. Як приклад Вадим Рабінович навів освітню реформу уряду, яку він назвав "антинародної" і "антиосвітньою".
"Сьогодні ж парламент приймає закони, які є антиукраїнськими і антинародними. Закон, за яким кількість годин алгебри, геометрії, фізики скорочується, а фізкультури - збільшується, є ати освітніми. Розпорядження про вхід студентам в гуртожиток без обмеження за часом взагалі призведе до морального занепаду", - обурився народний депутат.