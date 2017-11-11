Щоб вивести Україну з періоду стагнації слід зупинити розбіжності у суспільстві і перезапустити владу - Рабінович

"Нам не потрібні вибори заради виборів. Партія "За життя" не збирається когось перемагати, щоб усіх пересаджати або перебити. Зараз нам потрібно об'єднати зусилля для створення сильної і могутньої України. Ми зобов'язані сісти за один стіл, щоб це втілити в життя. При наявності розбіжностей ми можемо в сторонці "набити один одному пику, випити", але повернутися за стіл для побудови країни. Політикам треба забути про політичні розборки і будувати країну. Зараз Україна опустилася на передостаннє місце в світі за рівнем щастя. Але я не вірю в погане майбутнє Україна, я вірю в сильну і могутню Україну, я вірю в те, що ми сядемо за один стіл. З ким необхідно - я сяду за один стіл і буду домовлятися", - зазначив політик.

Нардеп розповів, що його партія вже розробила концепцію виходу країни з економічної кризи, яка найближчим часом буде представлена ​​і на Заході, і в Україні.

"Затягування вирішення актуальних проблем забирає у нас шматочок країни. Нам потрібно визначитися: ми хочемо мати рацію чи бути щасливими? Влада настільки зігнула народ, зламала віру людей, що ми потребуємо хоча б в невеликий привід для позитиву і посмішки. Нам потрібно самоствердження України. Партія "За життя" вже розробила концепцію виходу України з кризи, яку ми будемо представляти і на Заході, і в Україні в найближчому майбутньому. Європа - союзник України, вона також хоче, щоб наша країна не воювала. Тому треба притягувати їх до нас: слід працювати з європейськими інституціями, європейськими політиками, треба доводити їм, що у нас, крім тих, кого вони вважають запеклим злодіями, є нові люди", - підкреслив парламентар.

Народний депутат вважає, що нинішня Верховна Рада ухвалює закони, які спрямовані не на розвиток України, а на занепад країни. Як приклад Вадим Рабінович навів освітню реформу уряду, яку він назвав "антинародної" і "антиосвітньою".

"Сьогодні ж парламент приймає закони, які є антиукраїнськими і антинародними. Закон, за яким кількість годин алгебри, геометрії, фізики скорочується, а фізкультури - збільшується, є ати освітніми. Розпорядження про вхід студентам в гуртожиток без обмеження за часом взагалі призведе до морального занепаду", - обурився народний депутат.