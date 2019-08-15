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Что делать, если в курятине обнаружена сальмонелла: советы эксперта

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. При обнаружении зараженной сальмонеллой курятины в супермаркетах вся партия должна быть изъята, а Госпродпотребслужба должна инициировать внеплановую проверку. Об этом в комментарии УНН сообщил эксперт, директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

"Госпотребслужба обязательно должна провести внеплановую проверку, если есть жалоба потребителя, пострадавшего. Они обязаны выйти на внеплановую проверку. Без уведомления, выйти и проверить объект", - указал Несмиянов.

Также важно проверить санитарные условия в розничной торговли, где зараженная продукция продавалась.

"Мы же понимаем, что, кроме производственных мощностей, есть транспортировка и реализация. На любом из этих этапов могло что-то произойти и продукция могла быть заражена. Поэтому должны быть проверены поставщики и реализаторы. И все это делает Госпотреб", - пояснил эксперт.

Напомним, СМИ со ссылкой на исследования от июня текущего года сообщили, что в курятине ТМ "Эпикур" обнаружена сальмонелла.

На сайте производителя указано, что их продукция продается в супермаркетах "Ашан", Мetro, "Мегамаркет", "Фуршет", Novus, "Фора", "Велика кишеня" и тд.

Справка УНН: сальмонеллез - острая инфекционная болезнь, которая вызывается бактериями из рода Salmonella и сопровождается явлениями гастроэнтерита и интоксикации. Известно около 2200 сероваров сальмонелл. Источником инфекции могут быть животные, птицы, люди, больные сальмонеллезом или здоровые бактерионосители; чаще крупный рогатый скот, свиньи, домашняя водоплавающая птица, куры, в кишках которых с большим постоянством содержатся различные серовары сальмонелл. Нередко инфицируются яйца птиц.

Заражение зачастую происходит контактно-бытовым путем. В 96-98% случаев оно связано с потреблением инфицированной пищи. В пищевых продуктах, особенно в полуфабрикатах, сальмонеллы не только сохраняются, но и быстро размножаются.

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