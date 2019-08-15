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Що робити, якщо в курятині виявлено сальмонелу: поради експерта

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. При виявленні зараженої сальмонелою курятини в супермаркетах вся партія повинна бути вилучена, а Держпродспоживслужба повинна ініціювати позапланову перевірку. Про це в коментарі УНН повідомив експерт, директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.

"Держспоживслужба обов'язково повинна провести позапланову перевірку, якщо є скарга споживача, потерпілого. Вони зобов'язані вийти на позапланову перевірку. Без повідомлення, вийти і перевірити об'єкт", - вказав Несміянов.

Також важливо перевірити санітарні умови в роздрібній торгівлі, де заражена продукція продавалася.

"Ми ж розуміємо, що, крім виробничих потужностей, є транспортування і реалізація. На будь-якому з цих етапів могло щось статися і продукція могла бути заражена. Тому повинні бути перевірені постачальники і реалізатори. І все це робить Держспожив", - пояснив експерт.

Нагадаємо, ЗМІ з посиланням на дослідження від червня поточного року повідомили, що в курятині ТМ "Епікур" виявлена сальмонела.

На сайті виробника вказано, що їхня продукція продається в супермаркетах "Ашан", Мetro, "Мегамаркет", "Фуршет", Novus, "Фора", "Велика кишеня" тощо.

Довідка УНН: сальмонельоз - гостра інфекційна хвороба, яка викликається бактеріями з роду Salmonella і супроводжується явищами гастроентериту та інтоксикації. Відомо близько 2200 сероварів сальмонел. Джерелом інфекції можуть бути тварини, птахи, люди, хворі на сальмонельоз або здорові бактеріоносії; частіше велика рогата худоба, свині, домашня водоплавна птиця, кури, у кишках яких з великою постійністю містяться різні серовари сальмонел. Нерідко інфікуються яйця птахів.

Зараження найчастіше відбувається контактно-побутовим шляхом. У 96-98% випадків воно пов'язане зі споживанням інфікованої їжі. У харчових продуктах, особливо в напівфабрикатах, сальмонели не лише зберігаються, але й швидко розмножуються.

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