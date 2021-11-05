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Привитых хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 в Украине уже 11 миллионов

Киев • УНН

 • 17214 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 7,7 миллиона человек. При этом в целом сделали 18,8 миллиона прививок, за последние сутки из которых - снижение против показателя предыдущего дня до 270 тысяч, большинство - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Привитых хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 в Украине уже 11 миллионов

Цитата:

"За сутки 4 ноября в Украине 270 320 человек вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 190 327 человек, полностью иммунизированы - 79 993 человека", - сообщили в Минздраве.

Детали

От начала вакцинальной кампании получили одну дозу - 11 086 045 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 7 762 884 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 18 848 929 прививок.

93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

Дополнения

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

Согласно отчету KSE за неделю до 6 октября, несмотря на выход в конце сентября на рекомендуемый уровень вакцинации первой дозой в 100 тысяч прививок за сутки, позже эти темпы снизились до 70 тысяч.

Но две недели назад показатель вновь превысил 100 тысяч, а на прошлой неделе перевалил за 200 тысяч. Это происходит на фоне перехода ряда областей Украины в “красную” зону. Там действуют ослабления карантинных ограничений для привитых людей и необходимо иметь для этого COVID-сертификат о вакцинации. К примеру, власти Днепра заявляли, что в центры вакцинации выстроились очереди, как только регион вошел в “красную” зону. Такая же ситуация, в частности, была и в Запорожье, Одессе, Львове, Ивано-Франковске, Киеве. Кое-где даже с конфликтами.

Сейчас в “красной” зоне уже находятся 16 регионов - Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области и город Киев.

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