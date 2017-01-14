Еще три лавины сошли в Закарпатской области, частично заблокировано движение на дороге Мукачево-Львов

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Киев • УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 14 января. УНН. Сегодня возле с. Диловое Раховского района сошли три снежные лавины на автодорогу государственного значения Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь УГосЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.

Объем снежной массы, сошедшей на дорогу составил около 100 кубометров. Сейчас движение транспорта осуществляется по одной полосе автодороги. Над ликвидацией последствий работает личный состав и техника от районной дорожно-эксплуатационной службы.

В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, что вблизи с. Диловое это уже шестой случай схода лавин.

Как ранее сообщал УНН, 13 января, около 21.00, в с. Диловое Раховского района в Закарпатской области произошел сход лавины.

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