Еще три лавины сошли в Закарпатской области, частично заблокировано движение на дороге Мукачево-Львов
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 14 января. УНН. Сегодня возле с. Диловое Раховского района сошли три снежные лавины на автодорогу государственного значения Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь УГосЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.
Объем снежной массы, сошедшей на дорогу составил около 100 кубометров. Сейчас движение транспорта осуществляется по одной полосе автодороги. Над ликвидацией последствий работает личный состав и техника от районной дорожно-эксплуатационной службы.
В результате происшествия никто не пострадал.
Напомним, что вблизи с. Диловое это уже шестой случай схода лавин.
Как ранее сообщал УНН, 13 января, около 21.00, в с. Диловое Раховского района в Закарпатской области произошел сход лавины.