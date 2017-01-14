Ще три лавини зійшло на Закарпатті, частково заблокований рух на дорозі Мукачеве-Львів

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Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 14 січня. УНН. Сьогодні поблизу с. Ділове Рахівського району зійшло три снігові лавини на автошлях державного значення Н-09 Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів. Про це УНН повідомила речниця УДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.

Об′єм снігової маси, що зійшов на дорогу склав близько 100 кубометрів. Наразі рух транспорту здійснюється по одній полосі автошляху. Над ліквідацією наслідків працює особовий склад та техніка від районної дорожньо-експлуатаційної служби.

Внаслідок події ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що поблизу с. Ділове це вже шостий випадок сходження лавин.

Як раніше повідомляв УНН, 13 січня, близько 21.00, у с. Ділове Рахівського району на Закарпатті відбулося сходження лавини.

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