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Еще пять человек задержали в Турции из-за нападения на ночной клуб

Еще пять человек задержали в Турции из-за нападения на ночной клуб

Киев • УНН

 • 7113 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Турецкие власти задержали предполагаемых членов группировки "Исламское государство" в связи с нападением на ночной клуб в новогоднюю ночь, в результате которого 39 человек погибли и десятки получили ранения, передает УНН со ссылкой на CNN.

Как отмечается, таким образом число задержанных в связи с расследованием достигло по меньшей мере 21 человека, в то время как турецкие власти до сих пор, как считают, охотятся на нападавшего на ночной клуб Reina.

"Исламское государство" ранее взяло на себя ответственность за нападение в заявлении, размещенном в Twitter. Группировка заявила о первом крупном теракте в 2017 году.

Напомним, ранее турецкие правоохранители задержали 14 человек, подозреваемых в теракте в Стамбуле.

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