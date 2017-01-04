Еще пять человек задержали в Турции из-за нападения на ночной клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Турецкие власти задержали предполагаемых членов группировки "Исламское государство" в связи с нападением на ночной клуб в новогоднюю ночь, в результате которого 39 человек погибли и десятки получили ранения, передает УНН со ссылкой на CNN.
Как отмечается, таким образом число задержанных в связи с расследованием достигло по меньшей мере 21 человека, в то время как турецкие власти до сих пор, как считают, охотятся на нападавшего на ночной клуб Reina.
"Исламское государство" ранее взяло на себя ответственность за нападение в заявлении, размещенном в Twitter. Группировка заявила о первом крупном теракте в 2017 году.
Напомним, ранее турецкие правоохранители задержали 14 человек, подозреваемых в теракте в Стамбуле.