Ще п'ятьох людей затримали у Туреччині через напад на нічний клуб

Як зазначається, таким чином кількість затриманих у зв'язку з розслідуванням досягла щонайменше 21 особи, у той час як турецька влада досі, як вважають, полює на нападника на нічний клуб Reina.

"Ісламська держава" раніше взяла на себе відповідальність за напад в заяві, розміщеній у Twitter. Угруповання заявило про перший великий теракт у 2017 році.

Нагадаємо, раніше турецькі правоохоронці затримали 14 осіб підозрюваних у теракті в Стамбулі.