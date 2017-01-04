Ще п'ятьох людей затримали у Туреччині через напад на нічний клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Турецька влада затримала п'ятьох ймовірних членів угруповання "Ісламська держава" в зв'язку з нападом на нічний клуб у новорічну ніч, внаслідок якого 39 людей загинули і десятки отримали поранення, передає УНН з посиланням на CNN.
Як зазначається, таким чином кількість затриманих у зв'язку з розслідуванням досягла щонайменше 21 особи, у той час як турецька влада досі, як вважають, полює на нападника на нічний клуб Reina.
"Ісламська держава" раніше взяла на себе відповідальність за напад в заяві, розміщеній у Twitter. Угруповання заявило про перший великий теракт у 2017 році.
Нагадаємо, раніше турецькі правоохоронці затримали 14 осіб підозрюваних у теракті в Стамбулі.