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Еще полгода такой войны и ты не сможешь вернуться в россию - ее, видимо, не будет: СБУ перехватила новый разговор врага

Киев • УНН

 • 133806 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В очередном разговоре, который удалось перехватить СБУ, родители молодого оккупанта хоть и неохотно, но признают плачевность ситуации в рф, информирует УНН.

Еще полгода такой войны и ты не сможешь вернуться в россию - ее, видимо, не будет: СБУ перехватила новый разговор врага

Вот что о ситуации в рф говорят родственники самих захватчиков.

Цитата

"Еще полгода такой войны и ты не сможешь вернуться в россию - ее, видимо, не будет... Стране, в принципе, ж*па, полная", - говорится в сообщении.

Детали

Они размышляют над мобилизацией в россии, над абсурдностью требований Кремля отдать Крым и Донбасс.

Отец говорит: "Нас, как в Афганистане, втянули в свое время в войну. Не надо было туда лезть".

"В то же время они все равно "инфицированы" российской пропагандой и верят, что вторжение в Украину организовали... американцы! Да как бы ни были промыты мозги русских, а нам свое делать!",- отмечает СБУ.

Украинские Национальные Новости

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