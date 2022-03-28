Ще півроку такої війни і ти не зможеш повернутися до росії – її, мабуть, не буде: СБУ перехопила нову розмову ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. В черговій розмові, яку вдалося перехопити СБУ, батьки молодого окупанта хоч і неохоче, але визнають плачевність ситуації в рф, інформує УНН.
Ось що про ситуацію в рф говорять родичі самих загарбників.
Цитата
"Еще полгода такой войны и ты не сможешь вернуться в россию – ее, видимо, не будет.... стране, в принципе, ж*па, полная", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Вони роздумують над мобілізацією в росії, над абсурдністю вимог Кремля віддати Крим і Донбас.
Батько говорить: "Нас, как в Афганистане, втянули в свое время в войну. Не надо было туда лезть".
"Водночас вони все одно "інфіковані" російською пропагандою і вірять, що вторгнення в Україну організували... американці! Та як би не були промиті мізки росіян, а нам своє робити!", - зазначає СБУ.